Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, Eckartsweier - Festnahme und Haft

Willstätt (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Dienstag gegen 4 Uhr eine männliche Person, welche Höfe in der Willstätter Straße betreten und in Fahrzeuge schauen würde. Beim Erblicken einer Polizeistreife versuchte sich ein Mann in einer angrenzenden Straße hinter einem Fahrzeug zu verstecken. Bei der anschließenden Durchsuchung der Person konnte eine Bankkarte einer Frau festgestellt werden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und auf das Polizeirevier Kehl gebracht. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde festgestellt, dass der 34-Jährige wegen eines Haftbefehles zur Festnahme ausgeschrieben war. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

/ph

