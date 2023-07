Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - schwerer Diebstahl, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Am Sonntag kam es in Baden-Baden zu einem Einbruch. Im Zeitraum von Sonntagmorgen auf Montagmorgen verschafften sich Unbekannte durch ein Fenster Zutritt zu einem Verwaltungsgebäude in der Flugstraße im Stadtteil Oos. Die Langfinger durchsuchten die Räumlichkeiten des Gebäudes und entwendeten hierbei auch einen Tresor. Der Täterschaft gelang anschießend die Flucht über die Terrasse. Zeugen, die im genannten Zeitraum an der beschriebenen Örtlichkeit etwas Auffälliges beobachtet haben, werden um Kontaktaufnahme bei den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Rufnummer 07221 680 - 0 gebeten.

