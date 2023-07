Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Bedroht und beleidigt

Offenburg (ots)

Zu einem unangenehmen Vorfall kam es für zwei junge Damen im Alter von 15 und 20 Jahren am Sonntagabend kurz vor 20 Uhr im Bereich des Offenburger Omnibusbahnhof. Ein 26-Jähriger sprach die beiden unsittlich an, weshalb diese in Richtung Bahnhof wegliefen. Der junge Mann folgte den zwei Frauen worauf sich ein verbales Streitgespräch entwickelte. Im weiteren Verlauf soll es seitens des Mannes zu unsittlichen Berührungen und Bedrohungen gekommen sein. Eine eintreffende Streife der Bundespolizei beendete das ungebührliche Verhalten des 26-Jährigen. Diesen erwartet nunmehr ein entsprechendes Strafverfahren. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden um Hinweise an die Ermittler des Polizeirevier Offenburg unter der Rufnummer: 0781 21-2200 gebeten.

/ag

