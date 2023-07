Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Diebstahl aus Autos

Appenweier (ots)

Eine aufmerksame Zeugin konnte am Montagnachmittag gegen 17:30 Uhr beobachten, wie zwei männlich Personen in einem Auto in der Habsburgerstraße saßen und dies offenbar durchwühlten. Das Duo soll anschließend in ein weitere Fahrzeug im Franz-Kern-Weg eingestiegen sein. Aus den beiden Fahrzeugen wurde eine Silberkette, eine Getränkeflasche, zwei Sonnenbrillen sowie ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Die Diebe im Alter von 26 und 31 Jahren konnten von einer Polizeistreife des Polizeipostens Appenweier angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Bei der Durchsuchung des 26-Jährigen wurde das zuvor aus den Fahrzeugen entwendete Diebesgut in Höhe von etwa 100 Euro aufgefunden. Nach vorläufiger Festnahme und Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurden beide wieder auf freien Fuß entlassen. Sie erwarten nun eine Strafanzeige.

