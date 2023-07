Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Einbruch in Baden-Badener Innenstadt

Baden-Baden (ots)

Am vergangenen Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr hebelte vermutlich ein 33-jähriger Einbrecher die Wohnungstüre eines 27-jährigen Mannes in der Baden-Badener Innenstadt auf. In der Wohnung wurden diverse Elektroartikel im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro entwendet. Da der Wohnungsinhaber sein Anwesen alarm- und videogesichert hatte, stellte er den Einbruch zeitnah fest und begab sich schnellstmöglich zu seiner Wohnung. Hier konnte er auf der Straße einen Pkw feststellen in dem auf dem Fahrersitz der mutmaßliche Täter saß. Als der Geschädigte an das Fahrzeug herantrat und den Zündschlüssel des Fahrzeugs abzog, soll er den vermutlichen Täter als flüchtigen Bekannten wiedererkannt haben. Der Mann flüchtete daraufhin zu Fuß. Die zwischenzeitlich alarmierten Streifen des Polizeireviers Baden-Baden fahndeten in der Folge nach dem Einbrecher, konnten ihn aber nicht mehr antreffen. Im Laufe der ersten Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Pkw vermutlich entwendet und gefälschte Kennzeichen am Fahrzeug angebracht waren. Im Pkw konnten das Diebesgut, diverses Einbruchswerkzeug, ein Ausweis und etwa 15 Gramm Cannabis aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt geführt. /vo

