Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht

Kirchheimbolanden (ots)

Am 05.12.22, gegen 07:30Uhr, ereignete sich auf der L 398, zwischen Kirchheimbolanden und Dannenfels, eine Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr die L 398 aus Fahrtrichtung Dannnenfels kommend in Fahrtrichtung Kirchheimbolanden. In Höhe der Abfahrt Bolanden geriet der Unfallverursacher auf die Gegenfahrbahn und touchierte den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeugs. Nach der Kollision entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell