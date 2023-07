Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Blitzeinschlag führt zu Gebäudebrand

Kuppenheim (ots)

Mutmaßlich ein Blitzeinschlag hat am heutigen Dienstagmittag zu einem Gebäudebrand in der Adolf-Walz-Straße geführt. Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpfen die Flammen unter anderem mit einer Drehleiter. Neben den Wehrleuten sind auch Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei am Brandort. Bislang liegen keine Erkenntnisse über verletzte Personen vor. Nach derzeitigen Feststellungen dürften alle Bewohner des Mehrfamilienhauses das Gebäude verlassen haben. Die Straßen rund um den Einsatzort sind gesperrt.

/wo

