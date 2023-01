Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Raubüberfall auf Geschäft

Schermbeck (ots)

Am Samstagabend um kurz vor 21:00 Uhr betrat ein unbekannter Täter ein Geschäft an der Weseler Straße in Schermbeck. Mit einer Schusswaffe bedrohte er die beiden 49 und 63 Jahre alten Kassiererinnen und entnahm das Geld aus den jeweiligen Kassen. Die Beute verstaute er in eine dunkle Sporttasche. Anschließend flüchtete er fußläufig in Richtung Hallenbad und Maassenstraße. Die beiden Frauen blieben unverletzt. Der Täter sprach bei der Tatausführung akzentfreies Deutsch. Er kann wie folgt beschrieben werden:

- ca 185 cm groß - komplett schwarze Kleidung - maskiert mit einer schwarze Sturmhaube - zusätzlich ein weißes Tuch im Mundbereich unter der Sturmhaube. - geschätztes Alter etwa 25-30 Jahre.

Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Dinslaken unter der Telefonnummer: 02064-6220 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell