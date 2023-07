Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Einbruch in Garage

Lahr (ots)

Ein Zeuge konnte am Mittwoch einen Mann dabei beobachten, der sich an einer Garage der Werkstätten in der Straße "Im Dornschlag" zu schaffen machte. Kurz vor 2 Uhr betrat der Einbrecher mit einem offenbar am Sonntagabend bereits entwendeten Schüssel die Garage. Eine weitere Person hätte beim Erscheinen des Zeugen das Weite gesucht. Ein alkoholisierter 43-Jähriger konnte von den Beamten des Polizeireviers Lahr angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Ob ein Diebstahlschaden oder Sachschaden entstand, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Den Mann erwartet eine Strafanzeige.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell