POL-Pforzheim: (CW) Horb am Neckar - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim Ermittlungserfolg: Detonationsursache aufgeklärt

Bei einer Durchsuchung am Morgen des 10.08.22 in einer Wohnung in Horb in Sachen ungeklärter Detonationen konnten ein Beschuldigter und zahlreiche Pyrotechnik festgestellt werden. Seit dem Jahreswechsel wurden der Polizei in Horb am Neckar immer wieder Detonationen beziehungsweise Explosionsgeräusche im Bereich Horb-Dettingen und Umgebung gemeldet. Nach aufwändiger Ermittlungsarbeit konnte mit der Unterstützung von Zeugen ein 26-Jährige Tatverdächtiger ermittelt werden, welcher in dringendem Verdacht steht mittels Pyrotechnik diese Detonationen verursacht zu haben.

Der Beschuldigte steht ebenfalls in dem dringenden Verdacht, einen Brand in der Vorwoche verursacht zu haben (Pressemitteilung vom 01.08.2002 um 13:10 Uhr). Bei der Wohnungsdurchsuchung, konnten zahlreiche teilweise in Deutschland nicht frei erwerbliche pyrotechnische Gegenstände sowie kiloweise sogenanntes "Bengalofeuer" sichergestellt werden. In diesem Zusammenhang konnten zudem Betäubungsmittel bei dem Beschuldigten festgestellt und sichergestellt werden.

Gegen den 26-Jährigen wird nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und wegen fahrlässiger Brandstiftung geführt. Die Ermittlungen dauern an.

