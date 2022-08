Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wiernsheim - 37- Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle und begeht mehrere Verkehrsverstöße

Wiernsheim (ots)

Am Mittwochabend hat sich ein Fahrzeugführer einer Polizeikontrolle entzogen und einen Unfall verursacht, bei welchem er leicht verletzt wurde.

Gegen 23:20 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung auf der Weiherstraße einen Peugeot samt Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer reagierte allerdings nicht auf die Aufforderung "Stopp, Polizei" und beschleunigte sein Fahrzeug. Auch mit Lichthupe, Blaulicht und Martinshorn konnte der Pkw-Lenker nicht zum Anhalten bewegt werden. Mit offenbar hoher Geschwindigkeit fuhr er innerorts in die Hindenburgstraße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines Pkws und setzte seine Fahrt mit weiterhin deutlich überhöhter Geschwindigkeit über mehrere Straßen hinweg fort. Im Bereich der Straße Dreilindenweg erhöhte der Fahrer seine Geschwindigkeit erneut und bog in einen Feldweg ein. Die nachfolgenden Polizeibeamten hatten jedoch aufgrund des aufgewirbelten Staubs eine eingeschränkte Sicht und verringerten die Geschwindigkeit des Streifenwagens. Letztlich kam der Peugeot in einer Kurve vom Waldweg ab, kollidierte mit einem Baum, drehte sich und kam quer auf der Fahrbahn unbeleuchtet zum Stehen. Die beiden Insassen flüchteten in den Wald. Ob der fehlenden Erkennbarkeit des Peugeots kam es zu einer leichten Kollision des mit mäßiger Geschwindigkeit fahrenden Dienstfahrzeugs. Nach einer Verfolgung zu Fuß konnten die Beamten den Fahrer letztlich im Wald festnehmen. Er war durch den Zusammenstoß mit dem Baum leicht verletzt worden. Bei der späteren Überprüfung des 20 Jahre alten Mitfahrers empfing dieser die Beamten mit verbalen Beleidigungen. Er wurde durch den Unfall des 37-Jährigen offenbar nicht verletzt. Auch die beiden Polizeibeamten erlitten keine Verletzungen. Der Sachschaden am Peugeot wird auf rund 5.000 Euro geschätzt, der Sachschaden am Dienstfahrzeug schlägt mit rund 10.000 Euro zu buche.

Nach den ersten Ermittlungen stand der Fahrer offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Weiterhin hatte er keine erforderliche Fahrerlaubnis. Der 37-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren mit mehreren Tatvorwürfen verantworten. Auch sein Beifahrer muss mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung rechnen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 125810 zu melden.

