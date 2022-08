Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Waldrennach - Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung auf Kreisstraße

Waldrennach (ots)

Nachdem ein 55-jähriger Ford Fahrer am Montagmittag durch einen VW Golf-Fahrer daran gehindert wurde, seinen Überholvorgang zu beenden, konnte offenbar nur knapp ein Frontalzusammenstoß vermieden werden.

Gegen 14:20 Uhr befuhr ein Ford-Fahrer, als letztes Auto einer langen Fahrzeugkolonne, die Kreisstraße 4378 von Neuenbürg kommend in Richtung Waldrennach. Der 55-Jährige beschloss bei offenbar gerader und übersichtlicher Strecke mehrere Fahrzeuge der Kolonne zu überholen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand setzte der Ford-Fahrer kurz vor dem Ortseingang Waldrennach seinen Blinker rechts, um sich vor einem grauen VW Golf in die Kolonne wieder einzugliedern. Zeitgleich soll der VW-Fahrer Gas gegeben und so das Wiedereinscheren des Ford verhindert haben. Der Ford-Fahrer, sowie ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug haben stark abbremsen müssen, um eine Kollision zu vermeiden. Hinter dem VW gelang es dem Ford-Fahrer mit seinem Fahrzeug wieder in die Kolonne einzuscheren.

Zur Tatzeit wurde der VW von einem älteren Mann gelenkt. Auf dem Beifahrersitz, befand sich laut Angaben des Ford-Fahrers, eine ältere Dame.

Der Polizeiposten Bad Wildbad hat die Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich beim Polizeiposten Bad Wildbad, unter 07081 9390-0, zu melden.

