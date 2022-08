Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Einbrecher werden von Eigentümer überrascht: Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Bad Liebenzell (ots)

Nach einem am Donnerstagnacht verübten Einbruch in Bad Liebenzell, bittet die Kriminalpolizei um sachdienliche Hinweise.

Offenbar drei unbekannte Täter befanden sich, gegen 23:30 Uhr, bereits in dem Einfamilienhaus in der Schillerallee, als der alleinige Hauseigentümer nach Hause kam. Von diesen wurde der 62-Jährige ins Haus gezogen und dort mit Schlägen und Tritten malträtiert und nach Geld gefragt. Im Anschluss nahmen sie die Geldbörse und eine hochwertige Armbanduhr des 62-Jährigen an sich und verließen das Anwesen in unbekannte Richtung.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelangten die drei Personen durch das Aufhebeln eines Fensters in das Haus.

Die Kriminalpolizei Calw hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie Hinweisgeber sich beim Kriminaldauerdienst, unter 07231 186-4444, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell