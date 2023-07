Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Mit Radfahrer kollidiert

Lahr (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Radler und einer Autofahrerin kam es am Dienstagmittag in der Werderstraße. Gegen 14 Uhr war ein 39 Jahre alter Radfahrer auf der Werderstraße in Richtung Sulz unterwegs, als eine 76 Jahre alte Autofahrerin von der Tramplerstraße in die Werderstraße einbiegen wollte. Hierbei missachtete sie nach bisherigen Erkenntnissen die Vorfahrt des Radlers und kollidierte mit diesem. Durch den folgenden Sturz verletzte sich der Zweiradfahrer leicht und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.



