Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der Polizei Wilhelmshaven vom 19.05.-21.05.2023

Wilhelmshaven (ots)

Einbrüche und Diebstahlsdelikte

In der Zeit von Donnerstag, 12:00 Uhr, bis Samstag, 18:00 Uhr, gelangen der oder die Täter während der Urlaubsabwesenheit der Eigentümer durch Aufheben des Küchenfensters in deren Einfamilienhaus in der Schopenhauerstraße. Die Räumlichkeiten des Hauses werden durchsucht. Ob Diebesgut erlangt worden ist, ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

Im Zeitraum von Samstag 00:00 Uhr bis 12:45 Uhr, kommt es zu Einbrüchen in zwei Kellerräume in der Friedrich-Paffrath-Straße. Diebesgut wurde in beiden Fällen nicht erlangt.

Am Samstagmittag wurde durch einen Bewohner eines Mehrparteienhauses der Schulstraße ebenfalls festgestellt, dass es zu insgesamt vier Einbrüchen in die dortigen Kellerräume des Hauses gekommen ist. Augenscheinlich verschafften sich der oder die Täter durch Aufhebeln der Hauseingangstür Zutritt zum Gebäude. Aus einer der Kellerräume wurden diverse Werkzeuge entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich hier auf ca. 500 EUR.

Am Freitagmorgen wird durch die Geschädigte angezeigt, dass man in den frühen Morgenstunden, im Zeitraum von 04:00 bis 05:00 Uhr, sowohl den Gepäckträger, als auch den Akku ihres vor dem Wohnhaus in der Weserstraße befindlichen Pedelecs abmontiert und entwendet habe. Eine Schadenssumme ist bislang nicht bekannt. Um 13:30 Uhr wird durch einen anderen Geschädigten mitgeteilt, dass man an seinem Fahrrad, welches an einem Fahrradständer vor der Nordseepassage angeschlossen gewesen sei, das Vorderrad entwendet habe. Die Höhe des Schadens kann nicht benannt werden. Bereits in der Woche, im Tatzeitraum von Dienstag, 00:00 Uhr bis Donnerstag, 10:00 Uhr, wurde in einen Gartenschuppen im Schaardeich eingebrochen. Von dem im Gartenschuppen befindlichen Pedelec wurde das Vorderrad sowie der Akku abmontiert und entwendet. Die Schadenssumme beläuft sich auf ca. 350 EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven, Telefonnummer: 04421/942-215, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsdelikte

Am Freitagvormittag um 10:45 Uhr wird durch eine Funkstreifenwagenbesatzung eine 43-jährige E-Scooter-Fahrerin kontrolliert. Bei der Kontrolle wird festgestellt, dass an dem E-Scooter nicht zugehörige Kennzeichen angebracht sind. Es kann ermittelt werden, dass sowohl der E-Scooter, als auch das Kennzeichen, zuvor entwendet worden sind.

Bei einer Kontrolle eines Kleinkraftrades am Samstagmittag um 11:50 Uhr in der Warthestraße wird durch eine Funkstreifenwagenbesatzung festgestellt, dass an dem Fahrzeug ein Versicherungskennzeichen angebracht ist, welches ursprünglich aus dem Versicherungsjahr 2015 stammt und somit normalerweise mit blauer Schriftfarbe versehen ist. Die Beschriftungen des Kennzeichens waren jedoch augenscheinlich mit schwarzer Farbe eingefärbt worden. Der 20-jährige Fahrzeugführer gab während der Kontrolle zu, dass es sich um ein altes Kennzeichen handelte. Das ursprüngliche Kennzeichen war wenige Tage zuvor bereits durch die Polizei beschlagnahmt worden, da das Kleinkraftrad des 20-jährigen nicht ordnungsgemäß gedrosselt gewesen ist und der Fahrzeugführer lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung ist. Der 20-jährige habe durch das Einfärben des alten Kennzeichens eine erneute Kontrolle vermeiden wollen. Da das Fahrzeug auch dieses Mal zu schnell war, kommen auf den Heranwachsenden nun Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung zu.

Nachdem einer Funkstreifenwagenbesatzung am Samstag um 16:50 Uhr ein Pkw aufgrund seiner auffälligen Fahrweise aufgefallen war, wurde bei einer anschließenden Kontrolle Alkoholgeruch bei dem 59-jährigen Fahrzeugführer festgestellt. Ein Atemalkoholtest wurde verweigert. Durch die Beamten wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Am Samstagmorgen wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Mühlenweg bei einem 59-jährigen Autofahrer festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Cannabis steht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Bei einer Kontrolle eines 22-jährigen Autofahrers am Sonntagmorgen auf dem Friesendamm wurden ebenfalls erhebliche körperliche Anzeichen festgestellt, die auf einen Betäubungsmittelkonsum hindeuten. Der Fahrzeugführer stimmte der Durchführung eines entsprechenden Vortests nicht zu, sodass diesem eine Blutprobe entnommen worden ist. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt. Beiden Personen droht nun ein empfindliches Bußgeld sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Verkehrsunfälle

Am Sonntag, um 00:12 Uhr, kommt ein 20-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw beim Versuch, von der Bismarckstraße in die Knorrstraße abzubiegen, von der Fahrbahn ab und touchiert hierbei einen dort geparkten Pkw. An beiden Pkw entsteht erheblicher Sachschaden (Schadenssumme derzeit nicht bezifferbar), sodass beide Pkw nicht mehr fahrbereit sind und von der Unfallstelle abgeschleppt werden müssen. Bei dem 20-jährigen Fahrzeugführer wird eine Atemalkoholkonzentration von 1,69 Promille festgestellt. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Sachbeschädigung

Am Sonntagvormittag wurde sowohl an dem Fundament des "MOIN"-Schriftzugs am Busbahnhof der Virchowstraße, als auch im Bereich der Kaiser-Wilhelm-Brücke mehrere Farbschmierereien festgestellt, die in der vergangenen Nacht angebracht worden sein dürften. Aufgrund des Wortlautes der Schmiererei (u.a. "...an alle Dynamo-Fans") ist ein Bezug des heutigen stattfindenden Fußballspiels VFB Oldenburg gegen Zwickau mit Austragungsort in Wilhelmshaven wahrscheinlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell