POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 19.05.2023 bis 21.05.2023

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort:

26441 Jever, Mühlenstraße, Parkplatz Verbrauchermarkt, 19.05.2023, 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr Im o.a. Zeitraum stellt eine Frau ihren Pkw, einen weißen Citroen Cactus, ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes ab. Nach Beendigung ihrer Einkäufe fährt sie nach Hause und stellt dort fest, dass ein unbekannter Verursacher, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, gegen die rechte Seite ihres Fahrzeuges gestoßen war und den Pkw dabei praktisch von vorne bis hinten in erheblichem Maße beschädigt hat. Der unbekannte Verursacher entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Jever unter 04461-92110.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort:

26434 Wangerland, Dree Huis

Beim Wenden mit ihrem Pkw, touchiert eine 60-jährige Frau die Mauer einer Grundstückseinfahrt. In Folge des Zusammenstoßes werden sowohl die Mauer, als auch der Pkw leicht beschädigt. Die Frau steigt aus ihrem Fahrzeug aus, versucht die Mauer wieder zu richten und entfernt sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Vorfall wird von einer aufmerksamen Zeugen beobachtet, welche sofort den geschädigten Hauseigentümer und dieser wiederum die Polizei verständigt. Gegen die Verursacherin wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr / Beleidigungen:

Am 21.05.2023, gegen 21.30 Uhr, werden Polizeibeamte im Mühlenweg in Schortens auf einen Mann aufmerksam, der augenscheinlich nicht mehr in der Lage ist, mit seinem Fahrrad sicher zu fahren. Bei der anschließenden Kontrolle wird festgestellt, dass der 31-jährige sehr stark unter Alkoholeinfluss zu stehen scheint. Ein Atemalkoholtest wird von ihm verweigert. Dem Mann wird eine Blutprobe entnommen. Zudem muss er die Nacht zum Zwecke seiner Ausnüchterung in einer Gewahrsamszelle der Polizei verbringen. Während der Durchführung ihrer Maßnahmen werden die eingesetzten Polizeibeamten von dem Mann wiederholt auf das Übelste verbal beleidigt. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren. Die Ermittlungen dauern an.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt / Urkundenfälschung:

Im Rahmen der Streife stellen Polizeibeamte am 20.05.2023, gegen 11.35 Uhr in der Jeverschen Straße in Schortens einen Motorrollerfahrer fest, der mit seinem Fahrzeug ohne den vorgeschriebenen Schutzhelm unterwegs ist. Der Mann wird daraufhin angehalten und kontrolliert. Hierbei wird festgestellt, dass sich an dem Motorroller ein Versicherungskennzeichen befindet, welches zum einen keine Gültigkeit mehr besitzt und zum anderen zu keinem Zeitpunkt auf dieses Fahrzeug registriert war. Gegen den 42-jährigen Fahrer wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Bedrohung:

Im Rahmen durchzuführender polizeilicher Maßnahmen im Postweg in Schortens wird bekannt, dass ein 42-jähriger Mann in den Abendstunden des 18.05.23 dort ein Kind mit einer Langwaffe bedroht habe. Das Kind habe offenbar zuvor an einen fremden Gartenzaun uriniert, was den Mann derart in Rage versetzte, dass dieser mit einem Karabiner in der Hand aus dem Haus gestürmt war und das Kind damit bedrohte. Der Vorfall ist seinerzeit nicht zur Anzeige gebracht worden, weshalb das unbekannte Kind, sowie Zeugen gebeten werden, sich mit der Polizei in Schortens unter 04461-984930 in Verbindung zu setzen.

