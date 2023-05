POL-WHV: Sachbeschädigung einer öffentlichen Damentoilette

Varel (ots) - Am Freitagabend, den 12.05.23 in der Zeit von 22:00 - 23:30 Uhr wird ein dunkelgraues E-Bike der Marke "Victoria" im Wert von 3500 Euro entwendet. Das E-Bike hat sich auf der Fahrradbrücke des Sumpfweges an einem Baum verschlossen befunden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen. ...

