Polizei Paderborn

POL-PB: Sachbeschädigungen - 42-Jähriger macht sich wiederholt an Autos zu schaffen

Paderborn (ots)

(CK) - Am Donnerstagnachmittag (11.05., 14.35 Uhr) wurde die Polizei über einen Mann informiert, der sich am Liboriberg an Autos zu schaffen machen sollte. Unter anderem sollte der Tatverdächtige Antennen abgeschraubt und Mercedessterne abgebrochen haben.

Daraufhin suchten Polizeibeamte die Örtlichkeit auf und trafen dort auf einen amtsbekannten 42-jährigen Paderborner, auf den die Beschreibung zutraf. Er führte einen Rucksack mit, an dem vier Mercedes-Embleme angebracht waren.

Als der Tatverdächtige die Beamten bemerkte, äußerte er sich lautstark verbal und durch Gesten verfassungsfeindlich.

Der 42-Jährige und seine von ihm mitgeführten Gegenstände wurden von den Beamten durchsucht; die Mercedes-Embleme wurden sichergestellt

Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung an KfZ und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurde eingeleitet. Weiterhin wurde dem Beschuldigten ein Platzverweis erteilt.

Gegen 17.20 Uhr wurden die Beamten wieder zum Liboriberg gerufen. Erneut hatten Zeugen einen Mann beim Diebstahl eines Mercedessterns beobachtet.

Noch am Tatort konnte derselbe Beschuldigte angetroffen werden. Bei sich führte er ein Mercedes-Emblem, das sichergestellt wurde.

Der 42-jährige wurde in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache Paderborn gebracht.

Eine weitere Strafanzeige wurde gefertigt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell