POL-WHV: Pressebericht des PK Varel vom 19.-21.05.2023

Varel (ots) - Am Donnerstag, den 13.04.23 wird die öffentliche Damentoilette in der Neumühlenstraße / Ecke Nebsallee beschädigt. Dort werden Wandspiegel, Papierspender und Mülleimer zerstört. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland ...

