POL-PDMY: Einbruch in Laacher Mühle

Münstermaifeld und Mendig (ots) - In Münstermaifeld, kam es in der Kurfürst-Balduin-Straße, in Höhe des Anwesens Nr. 8, im Zeitraum vom 01.05.2023, ca. 18:00 Uhr bis 03.05.2023, 10:15 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte bei einem Rangiermanöver einen Gartenzaun und verließ die Unfallstelle. Am 03.05.2023, wurde in der Zeit von ca. 13:00 h - 13:30 h, auf dem ...

mehr