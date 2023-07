POL-OG: Lahr, A5 - Widerstand geleistet

Biberach (ots) - Zu einem illegalen Autorennen soll es am Freitagabend durch zwei 19-Jährige gekommen sein. Zeugenaussagen zufolge sollen die beiden Heranwachsenden gegen 20:30 Uhr mit ihren Fahrzeugen ein Rennen durch die Ortsmitte unternommen haben. Hierbei sollen die 19-Jährigen mit überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen vom Bahnhof kommend in die Straße "Am Sportplatz" eingebogen sein und setzten ihr ...

mehr