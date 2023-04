Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Tödlicher Verkehrsunfall

Rüsselsheim (ots)

Am Donnerstagabend (06.04.) kam es um 22.30 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf dem Rugbyring Höhe Dresdener Damm. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger Rüsselsheimer mit einem BMW den Rugbyring in Richtung Bischofsheim. In Höhe der Lichtzeichenanlage Dresdener Damm kam es zum Zusammenstoß mit einem 48-jährigen Fahrradfahrer, welcher den Rugbyring in Richtung Hamburger Straße überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß erlitt der 48-jährige Fahrradfahrer aus Rüsselsheim so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 18-jährige PKW-Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger herangezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Rugbyring für mehrere Stunden in Richtung Süden gesperrt werden.

