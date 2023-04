Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallflucht und Zeugenaufruf

Odenwaldkreis, Michelstadt (ots)

An Gründonnerstag (06.04.) kam es im Hammerweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 48-jähriger Michelstädter stand mit seinem Probewagen eines Michelstädter Autohauses verkehrsbedingt an der Lichtzeichenanlage zur Bundesstraße 45 und beabsichtigte geradeaus in Richtung Kellereiberg zu fahren. Über die Linksabbiegerspur fuhr ein Sattelschlepper mit Auflieger an dem weißen VW vorbei und weiter in Richtung Bad König. Beim Vorbeifahren streifte der Auflieger die linke Fahrzeugseite des VW und verursachte Sachschaden. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher / die Unfallverursacherin, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Laut Zeugenaussage handelte es sich um einen grauen Auflieger mit gelben Streifen. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa 5.000,- EUR. Die Polizei in Erbach erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und der flüchtigen Fahrzeugführerin bzw. dem flüchtigen Fahrzeugführer unter 06062 / 953-0.

