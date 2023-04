POL-DADI: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen!

Rüsselsheim (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (06.04.) brachen bislang unbekannte Kriminelle in die Büroräume einer Firma in der Robert-Bunsen-Straße ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen sie gewaltsam über ein Fenster ins Innere ein. Sie entwendeten anschließend Geld und einen Laptop. Durch den Einbruch entstanden Beschädigungen in Höhe von mehreren ...

