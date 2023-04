Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Büros im Visier Krimineller/Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (06.04.) brachen bislang unbekannte Kriminelle in die Büroräume einer Firma in der Robert-Bunsen-Straße ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen sie gewaltsam über ein Fenster ins Innere ein. Sie entwendeten anschließend Geld und einen Laptop. Durch den Einbruch entstanden Beschädigungen in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim aufgenommen. Zeugen sowie Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 06142/6960 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell