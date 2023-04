Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Fürth (ots)

Am Mittwoch, den 05.04.2023 zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr, kam es auf dem EDEKA-Parkplatz in 64658 Fürth zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher beschädigte hierbei das Fahrzeugheck eines dort geparkten Nissan Micra. Anschließend verließ der Verursacher die Unfallörtlichkeit. Ein / Eine bis dato unbekannter / unbekannte Zeuge / Zeugin hinterließ am Fahrzeug der Geschädigten einen Hinweis auf den Verursacher. Der / Die unbekannte Zeuge / Zeugin wird gebeten, sich unter Tel. 06252 7060 mit der Polizei in Heppenheim in Verbindung zu setzen.

