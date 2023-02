Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Pforzheim (ots)

Am Montagnachmittag kam es in der Pforzheimer Südweststadt zu einer innerfamiliären Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der Sohn seinen Vater mit einem Messer verletzt hat. Die genauen Umstände der Tat sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Mit derzeitigem Kenntnisstand kam es kurz vor 17:00 Uhr in der Wohnung der Familie zunächst zum Streit zwischen Vater und Mutter. In der Folge beteiligte sich der tatverdächtige Sohn an der Auseinandersetzung, wobei er seinen Vater im Brustbereich mit einem Küchenmesser verletzte. Dieser wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Es bestand zu keiner Zeit Lebensgefahr.

Gerrit Schwedler, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Sabine Maag, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

