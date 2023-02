Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Pkw kollidiert mit Radfahrer - 19-Jähriger verletzt

Leicht Verletzungen hat am Montagabend in Nöttingen der Fahrer eines Pedelec nach einem Verkehrsunfall davongetragen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr, gegen 19:00 Uhr, ein 46 Jahre alter Audi-Fahrer die Karlsbader Straße in Fahrtrichtung Nöttingen, als er nach links in die Ellmendinger Straße einbog und mit dem entgegenkommenden Radfahrer zusammenstieß. Zum Unfallzeitpunkt hatte der Radfahrer offenbar kein Licht an und trug auch keinen Schutzhelm. Am Fahrrad entstand Sachschaden von rund 800 Euro, am Pkw etwa in Höhe von 2.000 Euro.

Hinweis Ihrer Polizei:

- Fahren Sie immer mit Helm und tragen Sie helle, reflektierende Kleidung! - Beachten Sie insbesondere in der dunklen Jahreszeit, dass Sie ohne Licht für andere Verkehrsteilnehmer nur schwer oder nicht rechtzeitig erkennbar sind.

Weitere Tipps zur Sicherheit im Straßenverkehr finden unter folgendem Link:

https://www.gib-acht-im-verkehr.de/verkehrssicherheit/fahrrad-und-trends/verkehrsregeln-fuer-radfahrende/

