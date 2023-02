Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Unbekannte knacken Zigarettenautomaten mit Schneidbrenner

Horb am Neckar (ots)

Mithilfe eines Schneidbrenners haben noch unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Zigarettenautomaten geknackt.

Die Täter machten sich im Zeitraum zwischen 20 und 6 Uhr an dem in der Breslauer Straße in Horb-Altheim aufgestellten Automaten zu schaffen. Nachdem sie ihn mithilfe des Schneidbrenners gewaltsam geöffnet hatten, stahlen die Unbekannten die darin befindlichen Zigaretten sowie das Bargeld. Die genaue Höhe des Diebstahlschadens ist noch nicht bekannt, der Sachschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf über 2.000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07451 960 beim Polizeirevier Horb zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

