POL-Pforzheim: (FDS) Eutingen im Gäu - Verletzte nach Frontalzusammenstoß: Rettungshubschrauber im Einsatz

Eutingen im Gäu (ots)

Verletzt worden sind am Montagnachmittag mehrere Personen auf der Kreisstraße 4718 nahe Eutingen im Gäu nachdem zwei Fahrzeuge frontal zusammenstießen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 52-jähriger VW-Fahrer gegen 14:30 Uhr die Kreisstraße 4718 von Talheim aus in Richtung Eutingen im Gäu. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Fahrer auf Höhe des Bahnhofes Hochdorf auf die Gegenfahrspur und stieß hierbei frontal mit einer entgegenkommenden 33-jährigen VW-Fahrerin und deren Kleinkind zusammen. Der Mann musste mit einem Rettungshubschrauber zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Frau und ihr Kleinkind wurden durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße in beide Richtungen gesperrt werden. Der Schaden beträgt etwa 25.000 Euro.

Christian Koch, Pressestelle

