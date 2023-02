POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannter schlägt Schaufensterscheibe ein und entwendet Brillen - Zeugen gesucht

Horb am Neckar (ots) - Von einem entgegenkommenden Autofahrer abgedrängt worden ist eine Frau am Freitagnachmittag offenbar bei Horb am Neckar. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge war die Fahrerin eines Ford gegen 15 Uhr auf der Landesstraße 396 von Nordstetten in Richtung Empfingen unterwegs, als ihr ...

mehr