Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Sammlungsbetrüger unterwegs - Zeugen gesucht

Dornstetten (ots)

Sieben Personen sollen am Donnerstag in einem Wohngebiet in Dornstetten unterwegs gewesen sein, um unter dem Vortäuschen einer Notlage nach Geld zu betteln.

Eine Zeugin meldete der Polizei eine männliche Person, welche bei ihr geklingelt habe, um nach Geld zu betteln. Polizeibeamten gelang es, einen Transporter in der Nähe des Wohngebietes ausfindig zu machen, in dem die Beamten auf sieben Personen stießen, welche nun im Verdacht stehen, bandenmäßig Sammlungsbetrug begangen zu haben. Die sieben Personen sollen von 8 bis 15 Uhr im Wohngebiet an der Silberwaldstraße unterwegs gewesen sein. Die Tatverdächtigen erwartet nun eine Strafanzeige.

Zeugen, die den Tatverdächtigen Geld gegeben haben oder die Angaben zur mutmaßlichen Begehungsweise beziehungsweise zu Personenbeschreibungen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Freudenstadt unter der Rufnummer 07441 5360 zu melden.

Max Hermann, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell