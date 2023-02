Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Frau wird von entgegenkommenden Autofahrer abgedrängt - Zeugenaufruf

Horb am Neckar (ots)

Von einem entgegenkommenden Autofahrer abgedrängt worden ist eine Frau am Freitagnachmittag offenbar bei Horb am Neckar.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge war die Fahrerin eines Ford gegen 15 Uhr auf der Landesstraße 396 von Nordstetten in Richtung Empfingen unterwegs, als ihr der noch Unbekannte in einem grauen Kleinwagen entgegenfuhr. Jener fuhr dabei so weit links, dass die Fordfahrerin ausweichen musste, von der Fahrbahn ab- und nach mehreren Metern in einem Feld zum Stehen kam. Ohne sich um den Vorfall zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. An dem Ford entstand nach erster Schätzung Sachschaden von rund 4.000 Euro, zu einer Berührung mit dem Kleinwagen des Verursachers war es nicht gekommen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07451 960 beim Polizeirevier Horb zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

