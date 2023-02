Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gewalt gegen Familie und Polizei - sechs Verletzte

Pforzheim (ots)

Ein 49-Jähriger war in der Nacht von Samstag auf Sonntag zunächst gegenüber einem Familienmitglied handgreiflich geworden. Im Anschluss ist der Mann auf die Polizei losgegangen und hat mehrere Beamte verletzt.

Kurz vor Mitternacht wurde die Polizei zu einem Fall von häuslicher Gewalt in die Untere Augasse gerufen. Da der offenbar alkoholisierte Familienvater ein Familienmitglied verletzt hatte, erhielte dieser zunächst einen Wohnungsverweis. Noch während Polizeibeamte mit dem 49-Jährigen vor das Anwesen gingen, um untere anderem einen Atemalkoholvortest mit ihm durchzuführen, griff dieser mit beiden Händen unvermittelt an die Schutzweste eines Polizisten. Dem Beamten gelang es zunächst, den Mann von sich zu stoßen. Jener kam jedoch erneut auf den Polizeibeamten zu und versuchte, sich im Halsbereich an die Schutzweste zu hängen. Infolgedessen kam es zum Gerangel und beide stürzen zu Boden, wobei der 49-Jährige auf dem Polizisten zum Liegen kam. Mehrere Beamten mussten letztlich bei der Festnahme unterstützen, um dem Gewalttätigen habhaft zu werden. Währenddessen wehrte sich dieser derart heftig, dass zwei Polizeibeamte der Polizeireviere Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd an der Hand verletzt wurden. Auf der Fahrt zum Polizeirevier beleidigte er die Polizeibeamten und wurde dort erneut gewalttätig, indem er während seiner Durchsuchung einen Polizisten in die Hand biss. Weitere zwei Beamte verletzte der Mann durch Schlagen und Treten am Hals und im Gesicht, was bei ihnen zu blutenden Wunden führte. Vier Polizeibeamte sind im Laufe des frühen Morgens im Krankenhaus untersucht worden, der fünfte verletzte Polizist wurde bis auf weiteres dienstunfähig. Der 49-Jährige musste im weiteren Verlauf eine Blutprobe abgeben und den Rest der Nacht in einer Polizeizelle verbringen. Am frühen Morgen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun wegen mehrerer Tatvorwürfe strafrechtlich verantworten.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell