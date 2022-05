Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schafe sorgen für Polizeieinsatz

B88 (Ilm-Kreis) (ots)

Am heutigen Morgen kam es zwischen dem Kreisverkehr zur Autobahnauffahrt Ilmenau Ost (A71) und dem Abzweig Wümbach zu einem Polizeieinsatz. Autofahrer hatten die Polizei zuvor über mehrere freilaufende Schafe am Straßenrand informiert. Vor Ort bestätigte sich die Mitteilung und die Beamten trafen entsprechende Maßnahmen, um sowohl die vorbeifahrenden Fahrzeuge, aber auch die beiden Lämmer zu schützen. Die gelang auch und gegen 09.30 Uhr fand sich der Eigentümer vor Ort ein. Die Tiere wurden letztlich eingefangen und so konnte ein möglicher Unfall erfolgreich verhindert werden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell