POL-HP: Unfallzeugen gesucht

Lampertheim (ots)

Am Mittwoch (05.04.), in der Zeit von 16.00 Uhr bis 16.05 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Gaußstraße in Lampertheim ein dort geparkter schwarzer Mercedes Kombi durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstanden Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Die Polizei Lampertheim-Viernheim sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06206/94400.

