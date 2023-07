Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Bargeld bei Einbruch in Schule gestohlen

Wermelskirchen (ots)

Heute Morgen (19.07.) gegen 07:00 Uhr stellte eine Mitarbeiterin einer Schule an der Jahnstraße einen Einbruch in die dortigen Räumlichkeiten fest. Anschließend verständigte sie die Polizei.

Die Polizisten fanden diverse aufgebrochene Innentüren sowie durchsuchte Schränke und Schubladen in mehreren Räumlichkeiten vor. Nach einer ersten Inaugenscheinnahme wurde ein Bargeldbetrag in mittlerer dreistelliger Höhe gestohlen. Ob von dem oder den bislang unbekannten Tätern noch mehr entwendet wurde, konnte während der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend geklärt werden. Die Täter waren mutmaßlich durch Aufhebeln eines Fensters in das Schulgebäude gelangt. Zuletzt wurde die Schule am Vortag (18.07.) gegen 18:00 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Zeugen, die etwas Verdächtiges im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell