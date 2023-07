POL-RBK: Rösrath - 40 Tablets bei Einbruch in Schule gestohlen

Bergisch Gladbach (ots) - Am gestrigen Montag (17.07.) verständigten die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Otto-Hahn-Straße die Polizei, nachdem sie gegen 14:30 Uhr einen Einbruch in ihr Zuhause feststellen mussten. Der oder die bislang unbekannten Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen ein Fenster im Erdgeschoss auf und verschafften sich so gewaltsam ...

mehr