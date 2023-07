POL-RBK: Burscheid - Einbruch in Doppelhaushälfte

Rösrath (ots) - In der Walter-Gropius-Straße kam es in der Zeit zwischen Montagnachmittag (17.07.) circa 16:00 Uhr und Dienstagnachmittag (18.07.) circa 15:00 Uhr zu einem Einbruch, bei dem unbekannte Täter circa 40 hochwertige Tablet-Computer entwendeten. An einer Außentür der Schule konnten deutliche Hebelmarken festgestellt werden. Zudem konnten starke Beschädigungen am Schließmechanismus der Tür festgestellt ...

mehr