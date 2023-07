Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Körperverletzung

Bühl (ots)

Wegen eines Streits zwischen zwei Jugendlichen im Bereich des Stadtgartens erwartet ein 17-Jähriger bald Post von der Staatsanwaltschaft. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Jugendliche am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr mit einem gleichaltrigen Kontrahenten aus bisher ungeklärten Gründen in einen Streit geraten sein. Daraufhin soll der 17-Jährige sein Gegenüber mehrere Schläge am ganzen Körper verpasst haben. Zeugen trennten die beiden Parteien, woraufhin der Tatverdächtige flüchtete. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

/ja

