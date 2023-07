Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Diebstahl, Täter auf der Flucht, Zeugen gesucht

Sasbach (ots)

Am Mittwochabend kam es in Sasbach zu einem Diebstahl. Der bislang unbekannter Täter fuhr mit seinem Fahrrad die Hauptstraße entlang, als er die geöffnete Hintertüre einer Tankstelle bemerkte. Der Langfinger verschaffte sich Zutritt in das Gebäude und entwendete eine verschlossene Kasse mit mehreren Hundert Euro in bar, sowie eine offenen Schublade für Münzgeld. Anschließend begibt sich der Unbekannte mit seinem Fahrrad hinter das Gebäude eines Paketshops und setzte seinen Weg gegen 20.30 Uhr Richtung Achern fort. An der Kreuzung "Sasbacher Straße" soll der Dieb nach links in die "Bert-Brecht-Straße" verschwunden sein. Bei dem Unbekannten handelte es sich, Zeugenaussagen zu Folge, um einen circa 35-jährigen Mann mit südländischem Erscheinungsbild. Getragen habe der Mann eine schwarze Kopfbedeckung mit roten Punkten, schwarze Schuhe mit einer langen, grauen Hose und ein graues Polo-Shirt. Zeugen, die eben beschriebene Person zur genannten Zeit gesehen haben, werden um Kontaktaufnahme bei den Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch unter der Rufnummer 07841 7066 - 0 gebeten.

