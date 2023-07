POL-OG: Oberkirch, Zusenhofen - Fahndung mit Hubschrauber, Zeugenaufruf

Gaggenau (ots) - Zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht des mutmaßlichen Verursachers kam es am Mittwochmittag in der Landstraße. Eine Opel-Fahrerin parkte ihr Fahrzeug ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Landstraße. Gegen 13 Uhr konnte die Frau beobachten wie ein Fahrer eines silberfarbenen Mercedes ihr parkendes Fahrzeug streifte und anschließend unerlaubt die Unfallörtlichkeit in Fahrtrichtung ...

