POL-OG: Appenweier - Kollision zweier Fahrzeuge

Zell am Harmersbach (ots) - Am Donnerstagabend ereignete sich in Zell am Harmersbach ein Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Mann befuhr mit seinem E-Bike den Rad- und Fußweg, als er an der Einmündung zur Straße "Kirnbach" die Kontrolle über sein Rad verlor und stürzte. Grund hierfür soll ein zu starkes Bremsmanöver des Fahrers gewesen sein. Der Mann wurde schwer verletzt. Ein Sachschaden an dem S-Pedelec entstand ...

mehr