POL-OG: Achern, Fautenbach - Einbruch in Tankstelle

Oberkirch (ots) - Also Folge eines Wildunfalls ereignete sich am Donnerstagabend auf der B28 zwischen Oberkirch und Appenweier ein Auffahrunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Die Fahrerin eines Renault kollidierte gegen 21:45 Uhr kurz vor der Ausfahrt nach Zusenhofen mit einem Reh. Das so getötete Tier blieb auf der Straße liegen, was dazu führte, dass ein, kurze Zeit später in dieselbe Richtung fahrender, ...

