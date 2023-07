Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, L98/B33a - Rotlicht missachtet

Offenburg (ots)

Am Donnerstag kam es am Offenburger Ei zu einem Verkehrsunfall. Laut Schilderung eines Zeugen soll eine 19-jährige VW-Fahrerin gegen 14 Uhr das Rotlicht einer dortigen Lichtzeichenanlage missachtet haben und in der Folge mit einem von links herannahenden Audi einer 24-jährigen kollidiert sein. Beide Autofahrer wurden hierdurch leicht verletzt und begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

/ja

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell