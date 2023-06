Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Dieb schlägt Seitenscheibe ein und entwendet Rucksack

Neuss (ots)

Ein Unbekannter hatte am frühen Montagmorgen (19.06.), in der Zeit von 04:45 bis 05:00 Uhr, an der Straße "Am Alten Weiher" die Seitenscheibe eines Wagens eingeschlagen und einen Rucksack vom Beifahrersitz entwendet.

Zeugen hatten in Zusammenhang mit dem Autoaufbruch einen Verdächtigen beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Beamten konnten so gegen kurz nach 06:00 Uhr einen 17 Jahre alte Jugendliche aus Düsseldorf an der Straße "Am Kehlturm" vorläufig festnehmen.

Bei ihm wurden mehrere Gegenstände aufgefunden, von den die Ermittler annehmen, dass sie aus Autoaufbrüchen stammen könnten. Ein Feuerzeug wurde von dem betroffenen Fahrzeugbesitzer zweifelsfrei als sein Eigentum identifiziert. In seiner Unterhose fanden die Beamten auch einen Nothammer, der zum Einschlagen von Autoscheiben geeignet wäre.

Nach seiner Vernehmung und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er in die Obhut seiner Mutter übergeben. Der 17-Jährige wird sich nun in einem Jugendstrafverfahren für die Tat verantworten müssen.

Das Kriminalkommissariat 14 prüft zudem derzeit noch, ob er für weitere Eigentumsdelikte verantwortlich ist.

Die Polizei rät, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen, auch nicht für kurze Zeit. Oftmals reichen Dieben schon wenige Minuten aus, um gut sichtbare Gegenstände aus den Fahrzeugen zu stehlen. Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.polizei-beratung.de.

