Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Hoch hinaus - Jugendliche klettern auf Kran

Meerbusch (ots)

In der Nacht von Samstag (17.06.) auf Sonntag (18.06.), gegen 02:00 Uhr, wurde eine Anwohnerin auf verdächtige Personen auf einer Baustelle am Amselweg in Meerbusch aufmerksam. Sie beobachtete das Leuchten eines Handydisplays aus dem Führerhaus des Baustellenkrans. Bei Eintreffen der alarmierten Polizei gaben sich, auch auf laute Ansprache, keine Personen zu erkennen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich tatsächlich Personen im Kran und damit gar in Gefahr befinden könnten, wurde eine Drehleiter der Feuerwehr zur Einsatzörtlichkeit entsandt. Unmittelbar vor dem Einsatz des Leiterwagens gaben sich kleinlaut zwei Personen im Führerhaus, welches sich am oberen Ende des circa 25 Meter hohen Krans befand, zu erkennen. Über die Kranleiter kletterten diese nach unten und wurden dort von der Polizei in Empfang genommen.

Die beiden 17-jährigen Meerbuscher waren sich keiner Schuld und schon gar nicht den Risiken ihrer nächtlichen Kletteraktion bewusst.

Beide wurden anschließend in die Obhut der jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben.

Ganz folgenlos blieb ihr Handeln nicht, von Amts wegen wird nun wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch ermittelt.

Die Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat 23.

