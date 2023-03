Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Trickbetrügerin bestiehlt Seniorin

Bad Oeynhausen (ots)

Am Dienstag hat offenbar eine Trickbetrügerin in Bad Oeynhausen ihr Unwesen getrieben.

In der Mittagszeit hatte ein aufmerksamer Nachbar gegen 12 Uhr beobachtet, wie eine weibliche Person in der Handwerkerstraße ein Grundstück betrat und sich unerlaubt Zutritt zu dem Einfamilienhaus verschaffte. Kurze Zeit später verließ die Unbekannte das Haus der dort lebenden Seniorin durch die Haustür wieder, bevor sie zu Fuß ihren Weg in Richtung Nordstraße fortsetzte. Der Zeuge nahm die Verfolgung auf und konnte die Frau an der Nordstraße ansprechen. Die Frau war jedoch um Ausreden nicht verlegen. Kurze Zeit später stieg die Unbekannte in ihren hellen mit Werbeaufklebern versehenen VW UP und fuhr auf der Bergkirchener Straße in Richtung Wulferdingsen davon.

Zu einer ähnlichen Tat kam es gegen 14 Uhr an der Präses-Koch-Straße im Innenstadtbereich. Dort, so die Angaben, trat vermutlich dieselbe Frau abermals an der Haustür einer weiteren lebensälteren Hausbewohnerin in Erscheinung. Bei dieser Gelegenheit gaukelte die mutmaßliche Betrügerin vor, wie schön sie das Haus fände. Unter diesem Vorwand nutzte die Unbekannte die Chance und betrat unaufgefordert das Wohnhaus der Dame. Nachdem der ungebetene Gast das Haus wieder verlassen hatte, stellte die Seniorin das Fehlen ihrer Geldbörse fest.

Den Erkenntnissen der Polizei zufolge könnte es sich möglicherweise in beiden Fällen um dieselbe Täterin handeln. Die blonde Unbekannte wurde in einem geschätzten Alter von etwa 30 bis 40 Jahren und mit einer Größe von ca. 160 bis 170 cm Meter beschrieben. Zeugen, denen die mutmaßliche Betrügerin aufgefallen ist oder die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter Telefon (0571) 8866-0 zu melden.

Generell warnt die Polizei davor unbekannten Personen Zugang in die privaten Räumlichkeiten zu gewähren oder Auskünfte zu Vermögensverhältnissen zu erteilen. Auch sollten in der wärmeren Jahreszeit Haus-, Balkon- und Terrassentüren nicht unbeobachtet geöffnet verbleiben. Bitte gewähren Sie keinen Zutritt zu Ihren Wohnräumen und treten Sie Fremden gegenüber grundsätzlich misstrauisch und eher abweisend auf. Ältere Menschen sollten von Freunden oder Familienangehörigen regelmäßig auf die möglichen Gefahren hingewiesen werden, so die Bitte der Polizei.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell