POL-NE: Mann durch Messer verletzt - Täter flüchten mit dunklem PKW

Neuss (ots) - Beim Kriminalkommissariat 14, der zuständigen Fachdienststelle für Wohnungseinbrüche und Autodiebstähle im Rhein-Kreis Neuss, wird seit Montag (12.06.) eine Serie von Diebstählen aus Pkw bearbeitet. In mittlerweile mindestens acht Fällen machten sich Diebe zur Nachtzeit in den Bereichen Holzheim, Hoisten, Rosellen und Bettikum an teilweise unversperrten Wagen zu schaffen und entwendeten in den Autos ...

