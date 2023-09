Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Holzheim. Fußgängerin angefahren - Alkoholisierte Fahrerin flüchtet von der Unfallstelle

Holzheim (ots)

Am Donnerstagabend wurde eine 76-jährige Fußgängerin gegen 21:50 Uhr auf dem Gehweg in der Limburger Straße von einem Pkw, welcher aus Limburg kommend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war, angefahren und hierbei leicht verletzt. Der Pkw entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme passierte der flüchtige Pkw die Unfallstelle in Fahrtrichtung Limburg. Durch die Beamten der Polizeiinspektion Diez wurde unmittelbar die Verfolgung aufgenommen und der Pkw in der Zeppelinstraße in Limburg einer Kontrolle unterzogen. Die Fahrerin, eine 58-jährige aus der Verbandsgemeinde Hahnstätten, war deutlich alkoholisiert. Der festgestellte Atemalkoholwert betrug über 1,8 Promille. Der 58-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zeigte die Beschuldigte den beteiligten Beamten zu allem Überfluss auch noch den Mittelfinger, weswegen sie sich nun nicht nur wegen einer Unfallflucht unter Alkoholeinfluss, sondern auch wegen Beleidigung zu verantworten hat.

